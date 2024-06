Spinazzola Milan, il terzino è più LONTANO! Top club ad un PASSO, firma dietro l’angolo

Spinazzola-Milan, il terzino sinistro è più lontano dai rossoneri: il Napoli di Antonio Conte è pronto a chiudere il colpo

Come riferito da Sky, rischia di sfumare in maniera quasi definitiva nel calciomercato Milan la pista che porterebbe a parametro zero a Milanello Leonardo Spinazzola, terzino sinistro della Roma in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Il Napoli di Antonio Conte infatti è pronto a chiudere il colpo: contatti continui tra le parti e firma ormai dietro l’angolo. Difficile ipotizzare un rilancio del Diavolo per cercare di strappare l’italiano al club partenopeo.