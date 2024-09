Spalletti CONFESSA: «Brutta figura agli EUROPEI, ma siamo ripartiti. Voglio BENE ai miei GIOCATORI: questi contatti...»

Le parole del ct della Nazionale Luciano Spalletti sulla ripartenza dell’Italia dopo la brutta esperienza agli Europei

Intervenuto in visita al Policlinico Sant’Orsola di Bologna su invito del Presidente di Fanep, Luciano Spalletti ha rilasciato queste dichiarazioni sulla ripartenza della Nazionale dopo il falso passo degli Europei in Germania.

PAROLE – «I miei calciatori debbono sentire che gli voglio bene, per me è fondamentale. Io sono colui il quale ha fatto brutta figura agli Europei ma ha avviato una operazione di riscatto tramite la vittoria in Nations League con la Francia a Parigi. E da questi contatti e confronti, come oggi, ricavo un grande patrimonio».