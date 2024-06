Spagna Georgia 4-1, i georgiani si ARRENDONO allo strapotere iberico: ecco com’è andata la sfida agli Ottavi di Euro2024

La sfida agli Ottavi di Finale di Euro2024 tra la Spagna e la Georgia se l’aggiudicano i ragazzi di De La Fuente, non senza difficoltà (al di là del risultato). Finisce 4 ad 1 per gli spagnoli, che passano però in svantaggio per l’autorete di Le Normand. Il gol di Rodri riapre la sfida verso il termine del primo tempo.

Nella seconda frazione di gioco prevale il dominio degli iberici, che vanno in vantaggio e poi dilagano: segnano Fabian Ruiz, Nico Williams e Dani Olmo. Gli spagnoli volano così ai Quarti dove sfideranno la Germania.