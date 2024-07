Spagna campione d’Europa: Morata ALZA al cielo il trofeo di Euro2024 – VIDEO. Inizia la festa per l’obiettivo dell’attacco del Milan

La Spagna vince con merito l’Europeo, sconfiggendo l’Inghilterra in finale per 2 ad 1. È il momento della festa per Alvaro Morata, il grande obiettivo del calciomercato Milan per l’attacco, e per i suoi compagni.

Questo il momento in cui l’attaccante e capitano degli spagnoli alza al cielo il trofeo di Euro2024.