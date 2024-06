Sesko spiega: «Ecco perchè ho deciso di rinnovare il mio contratto col Lipsia». Le parole dell’attaccante sloveno

Benjamin Sesko, obiettivo del calciomercato Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il rinnovo del contratto firmato con il Lipsia.

SESKO – «Il mio primo anno all’RB Lipsia è stato positivo e sono molto felice di essere qui. La squadra, il club, la città, i tifosi… il pacchetto complessivo rimane semplicemente eccezionale per me. Il prolungamento anticipato del contratto è quindi il passo logico per me»