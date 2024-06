Sergio Ramos Milan: questo club prepara la SUPER OFFERTA

Il futuro di Sergio Ramos, accostato in passato anche al calciomercato Milan, potrebbe essere lontano dall’Europa. Pronta la super offerta

Sergio Ramos, accostato in passato al calciomercato Milan, potrebbe lasciare l’Europa per volare oltre oceano. Come riportato da SPORT, potrebbe prendere la direzione della Major League Soccer poiché il club di San Diego, che inizierà nella competizione dal 2025, sarebbe pronto a offrirgli un ponte d’oro per assicurarsi i suoi servizi.

I media spagnoli aggiungono che la franchigia americana sta valutando di triplicare il suo stipendio, che si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro all’anno