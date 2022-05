Serafini: «Maldini non può avere il contratto in scadenza»

Luca Serafini, noto giornalista di fede rossonera, ha commentato la situazione di Paolo Maldini: le sue dichiarazioni

Intervenuto sulla pagina di Instagram di Carlo Pellegatti, Luca Serafini ha dichiarato:

«A fine maggio un dirigente deve occuparsi dei discorsi già iniziati. Un dirigente a capo della parte sportiva come Paolo non può essere precario. Lui ha detto che questa situazione non è rispettosa, e sono d’accordo, ma non è nemmeno strategica. Non c’è una virgola che non condivido. So che Paolo non parla a caso, ma evidentemente doveva far arrivare un messaggio».