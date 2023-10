Seedorf: «Non puoi permetterti di giocare come in Serie A contro queste squadre»

L’ex centrocampista del Milan, Clarence Seedorf, tira le orecchie ai rossoneri per il secondo gol preso contro il PSG: le sue parole

Intervenuto a Prime Video dopo il fischio finale di PSG Milan, Clarence Seedorf rimprovera i rossoneri per l’atteggiamento avuto in occasione del secondo gol subito e non solo.

LE PAROLE – «Quando giochi contro queste squadre non puoi giocare allo stesso modo in cui giochi in Serie A, che non è al livello. Non puoi permettertelo. Le azioni pericolose spesso arrivano perché in tanti sono fuori posizione».