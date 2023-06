Seedorf ricorda Berlusconi: «Riposi in pace, ha sempre...»

Clarence Seedorf ha pubblicato questo messaggio su Instagram per ricordare Silvio Berlusconi, scomparso ieri

«È stato Presidente nei miei 10 anni al Milan, anni in cui si dominava il mondo e mi ha fatto sentire sempre un suo pupillo. Carismatico, un sognatore come solo i grandi sanno fare. Eravamo entrambi accomunati dalla passione per la musica, il canto e chiaramente il Calcio. Grazie per le cene piene di consigli, risate e condivisione delle sue visioni sul futuro. Ha sempre visto lungo ed è stato un Presidente eccezionale, con un impatto che solo pochi hanno avuto sul calcio, arrivando sul tetto del mondo, e sull’Italia. Io e la mia famiglia saremo sempre grati per tutto quello che abbiamo ricevuto durante gli anni al Milan e alla Famiglia Berlusconi mandiamo le nostre più sentite condoglianze. Riposi in pace caro Presidente»