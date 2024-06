Seconda squadra Milan, Kirovski già al LAVORO! Scelto il tecnico, TUTTE le novità

Seconda squadra Milan, Kirovski è già al lavoro per il progetto che partirà nella prossima stagione: tutti i dettagli

Come riportato dal Corriere dello Sport, procede a gonfie vele il progetto per la seconda squadra del Milan a partire dalla prossima stagione. Kirovski, scelto da Ibrahimovic, è già al lavoro in quel di Milano.

Manca solo l’ultimo ok delle istituzioni preposte: il tecnico scelto è Daniele Bonera, ex collaboratore dello staff di Pioli che ieri ha guidato la Prima Squadra rossonera nell’amichevole di Perth contro la Roma.