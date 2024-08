Scuffet Milan resta la prima scelta per la porta: il Cagliari detta le CONDIZIONI dell’affare. Ultime

Scuffet Milan resta la prima scelta per la porta: il Cagliari detta le CONDIZIONI dell’affare. Le ultime sul portiere

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Simone Scuffet, primo nome nella lista del calciomercato Milan per sostituire l’infortunato Marco Sportiello.

Il Cagliari nelle ultime ore ha ribadito le condizioni per cui potrebbe aprire alla cessione del suo portiere: serviranno proposte a titolo definitivo e non in prestito con diritto di riscatto come invece vorrebbe il club rossonero. Si tratta.