Scuffet Milan: lui il SOSTITUTO di Sportiello dopo l’infortunio, il Cagliari fissa il PREZZO

L’infortunio di Sportiello potrebbe essere più serio del previsto. Il Milan pensa a Scuffet per sostituirlo. Il Cagliari fissa il prezzo

Sportiello si è procurato un serio taglio alla mano sinistra che lo costringerà a fermarsi per oltre due mesi. Sono in corso accertamenti per definire la prognosi e stabilire se sia necessario o meno un intervento chirurgico.

Per rimediare all’assenza prolungata dell’ex Atalanta il Milan si sta guardando intorno per cercare un sostituto: il primo nome valido è quello di Simone Scuffet, classe 1996 in forza al Cagliari. Ha un cartellino che costa 3 milioni di euro e potrebbe diventare una soluzione molto calda soprattutto se Silvestri, oggi all’Udinese, dovesse accettare il trasferimento in Sardegna.