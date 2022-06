Sconcerti: «Maldini? Avrà autonomia sul mercato, però...»

Mario Sconcerti, famoso giornalista, ha fatto il punto sul rinnovo di Paolo Maldini con il Milan: le sue dichiarazioni

Intervenuto su TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato così di Paolo Maldini:

«Quando si manovrano i soldi degli altri, bisogna avere un’autonomia creativa ma anche prudenza. Non so cosa voglia dire Maldini come autonomia. Credo che gli sarà data, nel senso di muoversi come crede sul mercato ma non dal punto di vista dei soldi».