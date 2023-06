Maurizio Scanavino, amministratore delegato della Juventus, ha parlato a Sky facendo chiarezza anche sul futuro di Allegri

FUTURO E SFOGO DI ALLEGRI – «Allegri non è mai stato in discussione, c’è totale condivisione di tutti quelli che sono gli scenari futuri, mercato, gestione sportiva, organizzazione all’interno di un quadro economico-finanziario della società ancora piuttosto complicato. Abbiamo incontri o contatti quotidiani da sempre con Allegri. In questi mesi abbiamo attraversato insieme questa bufera e il nostro rapporto nato solo pochi mesi fa si è consolidato in tempi molto rapidi. Non sono mancati momenti di confronti, in rari casi anche accesi, però sempre con la volontà di critica costruttiva, spesso autocritica, con la volontà di fare il meglio per la squadra, i giocatori e la società. Non dobbiamo dimenticare la situazione che abbiamo vissuto all’interno della quale, tutto sommato, abbiamo operato bene non solo dal punto di vista delle performance sul campo che magari in alcune occasioni potevano essere migliore ma che hanno portato al terzo posto in classifica sul campo, ad essere ad un passo dalle finali di due trofei considerando un inizio di stagione non eccellente così come un finale di stagione in cui c’è stato il crollo legato a situazioni psicologiche».

