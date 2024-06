Sarri Milan: deadline del Panathinaikos, l’idea non convince l’allenatore! I MOTIVI

Tra gli allenatori accostati al Milan c’è Sarri. L’allenatore piace al Panathinaikos ma c’è una deadline. L’ipotesi non convince, i motivi

Il Panathinaikos ha chiesto una risposta a Maurizio Sarri entro domani. I discorsi stavamo andando avanti da settimane, c’erano già stati un paio di incontri alla presenza dei massimi dirigenti.

L’offerta come riportato da Alfredo Pedullà è anche molto importante: triennale da circa 4 milioni a stagione più bonus per un totale di circa 12 milioni, staff escluso. Con la possibilità per entrambe le parti di risolvere: da parte del club se il Panathinaikos arrivasse secondo a 20 punti dalla prima, da parte di Sarri con il pagamento di una penale di 2 milioni. Ma Sarri, accostato anche alla panchina del Milan, non è troppo convinto, come già raccontato, per motivi personali e di famiglia.