Sarri Milan, agenti al LAVORO! Tecnico in PRESSING, deve superare LORO. ULTIMISSIME

Sarri-Milan, agenti del tecnico al lavoro per convincere i rossoneri a puntare su di lui in caso di addio di Paulo Fonseca

Intervenuto sul proprio profilo di X, Nicolò Schira ha dato questo aggiornamento su Maurizio Sarri:

PAROLE – «Maurizio Sarri è in attesa del Milan come rivelato ieri mattina. I suoi agenti stanno lavorando e lo hanno offerto ai rossoneri, che lo stanno valutando come possibile candidato per sostituire Fonseca . È in una cerchia di candidati con altri due allenatori. Riflessioni in corso».