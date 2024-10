San Siro Milan, arrivano continui aggiornamenti sul futuro dell’impianto: tutti i dettagli e cosa prevede il progetto

San Siro Milan, continui aggiornamenti sul destino dell’impianto in caso di costruzione di un nuovo stadio: i dettagli

Come riferito da Luca Bianchin, noto giornalista, è stato definito il futuro dell’attuale stadio di San Siro:

PAROLE – «Il progetto di Milan e Inter per il nuovo stadio prevede che del Meazza resti in piedi solo un angolo, con la torre sud-est, una parte della tribuna arancio e una parte della Sud. La tribuna verrebbe usata per eventi, affiancata da una costruzione moderna con negozi e museo. San Siro Verrebbe (parzialmente) abbattuto dopo la costruzione del nuovo stadio. Naturalmente l’ipotesi alternativa (San Donato per il Milan) resta possibile».