San Siro Milan, COLPO DI SCENA: si riapre l’ipotesi RISTRUTTURAZIONE. I dettagli della situazione dello stadio

Il Milan e l’Inter stanno valutando l’ipotesi ristrutturazione per San Siro. A riferirlo è la Gazzetta ricordando come i rossoneri abbiano speso 40 milioni per l’acquisto dei terreni.

Non solo, perché decisioni importanti sono state prese su struttura e forma del possibile, nuovo stadio a San Donato. Un vero e proprio colpo di scena, quindi, sulla situazione di San Siro con l’idea ristrutturazione che torna a farsi avanti.