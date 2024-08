San Siro Milan, SVOLTA sulla ristrutturazione dell’impianto! INCONTRO fissato con Sala, la SITUAZIONE

San Siro-Milan, svolta nella ristrutturazione dell’impianto: fissato un nuovo incontro con Sala, tutti i dettagli. E non tramonta San Donato

Come riferito da Repubblica, ci sono importanti novità sul tema San Siro in casa Inter e Milan. Le due società hanno infatti fissato un nuovo incontro con Giuseppe Sala, sindaco di Milano, per continuare a parlare della possibile ristrutturazione dell’impianto.

I club continuano a lavorare anche sulle piste alternative, Rozzano e San Donato, secondo il quotidiano più concrete che mai. Prossimi mesi dunque decisivi.