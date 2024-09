San Siro Milan, Sala SPIAZZATO! ACCORDO con l’Inter e sindaco all’angolo: mazzata PESANTISSIMA per il comune di Milano

San Siro-Milan, domani l’incontro con il sindaco Sala: rossoneri e Inter pronti a dire no alla ristrutturazione dell’impianto

Importanti aggiornamenti forniti da Repubblica sul futuro di San Siro:

PAROLE – «Come riporta l’edizione odierna del La Repubblica-Milano, i due club, dopo settimane di analisi e valutazioni, dovrebbero esprimere una posizione ricca di dubbi in merito alla ristrutturazione di San Siro. Durante l’incontro di giugno, sembrava ci fosse un’apertura verso l’idea di un restyling del Meazza, ma a distanza di pochi mesi, le due società hanno cambiato posizione, riaprendo persino la possibilità di costruire un nuovo stadio accanto a quello attuale, un’idea che sembrava ormai accantonata. Le società hanno fatto i loro calcoli e hanno concluso che ristrutturare San Siro, seppure con un restyling significativo, sarebbe troppo costoso rispetto ai benefici ottenuti (si parla di una spesa per i soli lavori di 700 milioni di euro, a cui andrebbe sommata l’acquisto del Meazza e delle aeree circostanti). Pertanto, l’investimento non sembra giustificato. Nel frattempo, si valutano altre opzioni: il Milan, ad esempio, sembra intenzionato a proseguire con il progetto di San Donato e avrebbe chiesto all’Inter di unirsi, considerando i vantaggi economici di condividere lo stesso stadio. Tuttavia, ai nerazzurri l’area di San Donato non appare idonea. A questo punto, si potrebbe tornare all’idea di un nuovo stadio da costruire vicino all’attuale Meazza».