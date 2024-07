Samuele Longo Milan Futuro, è FATTA! Rinforzo Over per la squadra di Bonera, i DETTAGLI dell’operazione

Samuele Longo Milan Futuro, è fatta! Rinforzo Over per la Seconda squadra di Bonera, i dettagli dell’operazione per l’ex Inter

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, il Milan Futuro ha completato una nuova operazione in entrata dopo l’ufficialità di ieri di Minotti, Fall e Sandri. Trattasi di Samuele Longo, attaccante classe ’92 che va a rinforzare la batteria degli Over a disposizione di Daniele Bonera.

Contratto fino al 2025 con opzione fino al 2026 per l’ex Inter, che si trasferisce in rossonero da svincolato. Cresciuto nel vivaio dei nerazzurri, Longo ha vestito diverse maglie in carriera: Espanyol, Verona, Cagliari, Frosinone, Girona, Tenerife, Venezia per citarne alcune. Ora la nuova avventura col Diavolo.