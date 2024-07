Samardzic Milan: la trattativa entra nel VIVO, le CONDIZIONI per l’arrivo in rossonero

Il Milan si muove in attacco ma anche a centrocampo, e a sorpresa non solo per Fofana. Entra nel vivo la trattativa per Samardzic

Il Milan e Lazar Samardzic, i discorsi entrano nel vivo. Quella che fino a pochi giorni fa sembrava una semplice suggestione sta diventando un’opzione sempre più concreta per i rossoneri in questa finestra di mercato.

Come riportato da Calciomercato.com lunedì è previsto un contatto tra i rossoneri e l’Udinese per valutare i margini dell’eventuale operazione. Si parte da una valutazione importante, perché l’Udinese vorrebbe incassare dalla cessione di Samardzic circa 25 milioni di euro. Il Milan, da parte sua, non intende spingersi fino a questa cifra e lavora per limarla al ribasso.