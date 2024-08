Samardzic Milan: c’è il SI’ ad Ibrahimovic ma l’Udinese RIFIUTA queste due contropartite! I PROSSIMI PASSI per il suo acquisto

Samardzic Milan: c’è il sì ad Ibrahimovic ma l’Udinese rifiuta due contropartite! Ecco i prossimi passi per il suo acquisto

Come riferito da Calciomercato.com, difficilmente l’affare Lazar Samardzic al Milan si definirà nei prossimi giorni, visto che i rossoneri non intendono accettare le alte richieste dell’Udinese per lasciarlo partire (20 milioni di euro) e il club friulano non prende in considerazione Yacine Adli e Tommaso Pobega come contropartite nell’operazione. I due club ne riparleranno nelle prossime ore.

Intanto Zlatan Ibrahimovic può contare sul sì del giocatore, che ha detto no a Lazio e Fenerbahce e ha chiesto al papà-agente di accontentarlo. Vuole solo il Milan, che tra l’altro ha già trovato l’accordo sulle commissioni, inferiori ai 5 milioni di euro.

L’Udinese ha aperto alla sua cessione ma andrà via solamente per l’offerta giusta. I bianconeri hanno già trovato il sostituto: è fatta per l’arrivo dall’Anversa di Jurgen Ekkelenkamp.