Samardzic Milan: NOVITA’ importanti in settimana. La MOSSA del club che può cambiare tutto

Samardzic Milan: novità importanti in settimana. La mossa del club rossonero che può cambiare tutto per il centrocampista

Come riferito da Alessandro Sugoni a Sky Sport 24, il calciomercato Milan si incontrerà con il papà-agente di Lazar Samardzic nel corso di questa settimana per dare una svolta al possibile passaggio del centrocampista in rossonero.

È lui – assieme a Fofana – il grande obiettivo a centrocampo per rinforzare ancora di più il reparto di Paulo Fonseca. Nelle prossime ore, dunque, sono previste certamente delle novità.