Samardzic Milan: i tempi rischiano di ALLUNGARSI, la STRATEGIA del club per l’acquisto

Prima le cessioni. Tra i nomi che il Milan continua a seguire per il centrocampo c’è quello di Samardzic. I tempi per l’acquisto rischiano però di allungarsi:

come riportato dal Corriere dello Sport le cose potrebbero essere un po’ più lunghe. Per far posto al talento serbo, infatti, il Milan ha bisogno di cedere: Adli piace in Arabia Saudita, mentre Pobega potrebbe essere utilizzato come contropartita per ridurre le richieste dell’Udinese.