Samardzic Milan: pista CONCRETA, la STRATEGIA dei rossoneri per la fumata bianca

Pista concreta. Samardzic è un nome tornato in auge per il calciomercato Milan. La strategia dei rossoneri per avvicinarsi alla fumata bianca:

Come riportato da Sportmediaset il club vuole prima trovare un accordo con il centrocampista serbo ed in particolare con il papà-agente, il quale ha avuto qualche problema in passato sia con l’Inter che con il Napoli. Se verrà trovata un’intesa con Samardzic, allora poi il Milan presenterà un’offerta all’Udinese.