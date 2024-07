Samardzic Milan, Nani CONFERMA: «Ci hanno contattato, se arriva l’offerta giusta..»

Gianluca Nani, group technical director dell’Udinese, intervenuto ai microfoni di Sky Sport ha fatto il punto sul futuro di Samardzic accostato al Milan

Le parole di Gianluca Nani, group technical director dell'Udinese, intervenuto ai microfoni di Sky Sport ha fatto il punto sul futuro di Samardzic accostato al Milan:

LE PAROLE – «Un giocatore dell’Udinese che non non vogliamo vendere, lo reputiamo un giocatore importante. Poi se dovesse arrivare una proposta che noi reputiamo all’altezza siamo disposti a valutarla. Non ‘è un giocatore che noi proponiamo agli altri club perché siamo contenti di lui. Lo consideriamo un giocatore importante, alla fine è grazie ad un suo rigore all’ultimo minuto se parliamo dell’Udinese in Serie A . Il Milan? Contatto abbastanza veloce, in questo momento non c’è stata nessuna offerta ufficiale, ne trattativa. Normale che sia richiesto, sarei sorpreso del contrario»