Samardzic Milan, il PIANO dei rossoneri è chiaro: escluse queste DUE ipotesi per arrivare al centrocampista. Le ultimissime sul Diavolo

Samardzic rimane uno degli obiettivi caldi del calciomercato Milan. Però, come riportato dal Messaggero Veneto, il Diavolo non vuole arrivare a offrire i 25 milioni di euro chiesti dall’Udinese e nemmeno inserire altre contropartite oltre a quelle già proposte di Pobega e Adli.

PAROLE – «È cercato con insistenza dal Milan che però non vuole né arrivare – almeno per il momento – ai 25 milioni chiesti da Pozzo, né inserire delle contropartite tecniche interessanti, quelle che possono offrire per esempio le squadre giovanili rossonere».