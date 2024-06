Samardzic Milan, spunta la prima OFFERTA da quel club: ecco la RISPOSTA dell’Udinese ULTIME

Samardzic Milan, spunta la prima OFFERTA da quel club: ecco la RISPOSTA dell’Udinese. Le ULTIME sul centrocampista

Come spiega Il Messaggero, la Lazio avrebbe individuato in Lazar Samardzic l’erede di Luis Alberto, volato ufficialmente in Qatar. L’Udinese, ad oggi, non ha fretta di cedere, sperando che l’Europeo faccia lievitare il prezzo del suo talento, accostato anche al mercato Milan.

Lotito, invece, vuole chiudere il prima possibile e mette sul piatto 15 milioni di euro più il cartellino di uno tra Cancellieri e Basic. Attesa una nuova risposta nelle prossime ore.