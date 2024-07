Samardzic Milan avanti senza fretta: la STRATEGIA del club per strapparlo all’Udinese. ULTIME

Samardzic Milan avanti senza fretta: la STRATEGIA del club rossonero per strapparlo all’Udinese. Le ULTIME

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di Lazar Samardzic, centrocampista di proprietà dell’Udinese per il quale in queste settimane il Milan sta lavorando in maniera concreta.

Stando a quanto si apprende la trattativa potrebbe andare per le lunghe perchè nessuna parte chiamata in causa vuole incrinare i rapporti. Per convincere il club friulano ad aprire alla cessione servirà probabilmente un’offerta da 25 milioni di euro.