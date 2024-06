Samardzic Milan: aumenta la concorrenza, la nuova RIVALE

Il calciomercato Milan continua a seguire con interesse Samardzic. Per il centrocampista però aumenta la concorrenza

La Lazio ha mostrato un concreto interesse per Lazar Samardžić, centrocampista dell’Udinese, accostato anche al calciomercato Milan. Il classe 2002, come riportato da Gianluca di Marzio, piace alla formazione biancoceleste. Nell’ultima stagione, il giocatore serbo ha 6 gol in 34 partite di Serie A.

Al momento è impegnato agli Europei: in campo per 8′ nella sfida pareggiata contro la Slovenia, contro l’Inghilterra, invece, il classe 2002 è rimasto in panchina.