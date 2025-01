Saelemaekers Roma, il Milan ha chiesto un calciatore ai giallorossi: la risposta del club

Condividi via email

Saelemaekers Roma, il Milan vorrebbe un attaccante giallorosso. La società capitolina risponde in maniera secca

Alexis Saelemakers è uno degli argomenti più discussi nell’ultimo periodo. Il belga è in prestito secco alla Roma ed i giallorossi vorrebbero provare ad acquistarlo a titolo definitivo. I dialoghi con il Milan sono aperti, i rossoneri avrebbero chiesto l’inserimento di un calciatore nella trattativa.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, il Diavolo avrebbe detto ai capitolini di non essere intenzionato a trattenere Abraham ed avrebbe fatto il nome di Matias Soulé. Per l’argentino classe 2003 è arrivato però un no secco.