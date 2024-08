Saelemaekers ormai blindatissimo, ma il belga è stato vicino a questi tre CLUB. Il RETROSCENA sull’esterno rossonero

Rientrato alla base dopo l’ottima stagione in prestito al Bologna sotto la guida di Thiago Motta, Alexis Saelemaekers in questo precampionato ha saputo riconquistarsi il Milan e convincere Fonseca a tenerlo in rosa.

Tuttavia il belga nel corso dell’estate è stato vicino a tre club in particolare: si tratta di Atalanta, Torino e Juventus, che hanno bussato alla porta del Diavolo senza ottenere il via libera. Lo riporta Goal.com.