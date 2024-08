Saelemaekers Milan: perché il belga è tornato all’improvviso sul mercato? Svelato il MOTIVO

Saelemaekers Milan: perché l’esterno belga è tornato all’improvviso sul mercato? Svelato il MOTIVO: i dettagli

L’edizione odierna di Tuttosport ha spiegato il motivo per cui Alexis Saelemaekers, che Fonseca aveva elogiato con parole al miele nelle scorse settimane sia tornato all’improvviso sul mercato.

Il motivo sta nel fatto che il Milan si è reso conto di aver necessità di inserire in rosa un nuovo attaccante e Abraham può essere il nome giusto. Per far quadrare i conti con la Roma però è necessario inserire qualche contropartita: da qui l’idea di privarsi del belga, che piace molto a De Rossi.