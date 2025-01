Condividi via email

Saelemaekers Milan, l’agente è a Milano: previsto un incontro la dirigenza rossonera per discutere il futuro dell’esterno

Entro la fine di gennaio potrebbe sbloccarsi la situazione Saelemaekers Milan. In particolare, si potrebbe capire se il belga tornerà alla corte rossonera o troverà spazio ancora un volta lontano da Milano. Nello sfondo, ovviamente, la Roma.

L’agente è arrivato in città, come riporta Il Tempo, e nei prossimi giorni è previsto un incontro con la società rossonera per iniziare a parlare della trattativa sulla permanenza del calciatore giallorosso.