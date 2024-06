Zirkzee Milan, Sabatini COMMENTA le parole di Ibrahimovic: «E’ stato vago: sa come funziona il mercato». Le parole del giornalista

Sandro Sabatini ha commentato nel suo editoriale su calciomercato.com le parole di Ibrahimovic su Joshua Zirkzee, obiettivo numero uno del calciomercato Milan. Di seguito le parole del giornalista:

PAROLE -«Milan, le belle parole di Ibrahimovic non nascondono i problemi di Fonseca. Su Zirkzee, Ibra è stato vago: sa come funziona il calciomercato. Le commissioni sono milioni che non vanno solo al “famigerato” procuratore. A proposito di mercato: la frase “Maignan, Theo e Leao restano” fa sorridere i tifosi e ammorbidisce la diffidenza che accompagna l’ingaggio di Fonseca, scelto, sempre parola di Ibra, per il suo “gioco dominante e offensivo”. Belle parole, ma sinceramente non sembrava il gioco il problema di Pioli. Il problema dell’anno scorso sono stati infortuni e fase difensiva. Per quest’ultima, aspettiamo almeno un paio di mesi, ma sugli infortuni l’allenatore portoghese ha nel curriculum le critiche romane. E gli rimproverarono anche la blanda preparazione atletica che – il primo anno – aveva fatto crollare la squadra nel ritorno. Poi c’erano anche i problemi di spogliatoio con Dzeko e Florenzi. Ma magari Fonseca avrà nel frattempo corretto tutto: staff, preparazione e gestione dei campioni. Anzi, non probabilmente. Sicuramente. Altrimenti il Milan non l’avrebbe scelto. Giusto? »