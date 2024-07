Romero Milan: è arrivata anche l’ultima autorizzazione dei rossoneri. Tutte le NOVITÀ sul futuro dell’argentino

È praticamente tutto fatto per la cessione di Luka Romero all’Alaves. Il trequartista argentino si appresta a lasciare i rossoneri nuovamente con la formula del prestito e a tornare in Spagna dopo l’ultima avventura all’Almeria.

Come riportato da Relevo in queste ultime ore è arrivata anche l’autorizzazione del Milan per il calciatore, che ora può recarsi a Vitoria per le visite mediche di rito e la firma sul contratto.