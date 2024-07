Romania Olanda 0-3, Reijnders vola ai quarti: la PARTITA del rossonero e dell’obiettivo Milan Zirkzee. Come è andata

L’Olanda ha ufficialmente staccato il pass per i quarti di finale di Euro 2024, imponendosi per 3-0 contro la Romania. Gakpo ha aperto le marcature, servendo poi l’assist per il bis di Malen, che nel finale ha calato anche il tris e la doppietta personale.

90 minuti in campo per il rossonero Tijjani Reijnders, che ha svolto il solito lavoro elegante di geometrie tessendo importanti trame per la sua Nazionale. Per quanto riguarda l’obiettivo di mercato Zirkzee, invece, solo panchina.