Rocchi ammette: «Non soddisfatto degli arbitraggi dell'ultima giornata! Ognuno ha una testa pensante, ma...»

Le parole dell’attuale Responsabile CAN Gianluca Rocchi riguardo gli arbitraggi tanto discussi dell’ultima giornata di campionato

Intervenuto dal palco durante la presentazione della nuova edizione del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, Gianluca Rocchi, Responsabile CAN, ha rilasciato queste dichiarazioni riguardo le discusse scelte arbitrali dell’ultimo weekend, che hanno caratterizzato anche Fiorentina Milan.

PAROLE – «Soddisfatto degli arbitraggi dell’ultima giornata? No! La formazione è fondamentale, specialmente in un gruppo. Noi siamo 46 arbitri: o metto un chip dentro ciascuno di loro, oppure ognuno ha una testa pensante e una sua filosofia. L’obiettivo è avere una linea comune: possono essere liberi di rappresentare il proprio pensiero, ma se prendiamo una decisione va seguita tutti insieme. L’ideale sarebbe avere omogeneità al cento per cento, ma è praticamente impossibile: si tratta di essere umani. Anche con una norma scritta benissima, resta a chi giudica la possibilità di interpretazione».