De Ponti difende Cardinale: «Addio Maldini? Ai tifosi ricordo che..»

Roberto De Ponti intervenuto a Tutti Convocati ha commentato l’addio di Maldini al Milan difendendo la scelta di Cardinale

«L’uscita di Maldini era abbastanza prevedibile. Non è una novità, Berlusconi quando arrivò al Milan salutò Rivera. Se RedBird ritiene che Maldini non abbia svolto un buon lavoro e non ha fiducia, il passato di Paolo al Milan per quella società conta poco. Ricorderei ai tifosi milanisti che ragionano con il cuore e che, giustamente, si arrabbiano per la cacciata di Maldini, come Paolo fu salutato all’ultima partita con la maglia del Milan»