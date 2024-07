Ritiro Milan, Fonseca SORRIDE! Da Pulisic a Leao, ecco QUANDO rientrano i Nazionali

Ritiro Milan, Paulo Fonseca può sorridere: fissato il rientro dei vari Nazionali in vista dell’inizio del prossimo campionato

Il ritiro del Milan in vista della stagione 2024/2025 è cominciato già da qualche giorno ma Paulo Fonseca aspetta ancora coloro che hanno giocato Europei e Copa America.

Secondo La Gazzetta dello Sport Pulisic e Musah saranno a disposizione per la prima amichevole negli USA. Leao e Okafor potrebbero esserci per Real Madrid e Barcellona, mentre i francesi e Reijnders rientreranno o per la fine del tour USA o direttamente in Italia