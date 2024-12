Rinnovo Theo Hernandez, c’è distanza tra le parti! La richiesta del francese spiazza i rossoneri

Rinnovo Theo Hernandez, distanza tra domanda e offerta rispetto al prolungamento del francese: la situazione aggiornata

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan è ancora alle prese con la questiona relativa al rinnovo di Theo Hernandez, il quale vorrebbe restare in rossonero.

La distanza fra la volontà e l’offerta è però tutta economica con Theo che vorrebbe arrivare, economicamente, allo stipendio di Rafael Leao e il Milan che invece spinge per un rialzo rispetto agli attuali 4,5 milioni, ma non di molto. Anche per questo ad oggi l’esterno mancino non sta chiudendo la porta ad un addio.