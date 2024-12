Rinnovo Theo Hernandez, Cardinale rassicura il francese! Input preciso, non si ammettono discussioni

Rinnovo Theo Hernandez, nonostante il momento no del francese Gerry Cardinale non ammette discussioni: il contratto va prolungato

Come riferito da calciomercato.com, Gerry Cardinale ha le idee chiare sul rinnovo di Theo Hernandez, tema caldo del calciomercato Milan:

PAROLE – «A casa Milan tiene ancora banco il caso Theo Hernandez. Il terzino sinistro francese dovrebbe essere escluso da Paulo Fonseca anche in occasione della partita in casa contro la Roma di domenica sera a San Siro. Classe 1997, Theo Hernandez è arrivato al Milan per 22,8 milioni di euro dal Real Madrid nel mercato estivo del 2019. Il suo contratto da 4 milioni di euro netti all’anno scade a giugno 2026. Alla sua sesta stagione in Italia, ha raccolto 232 presenze in maglia rossonera con 31 gol, 41 assist, 55 cartellini gialli e 5 espulsioni: 3 dirette e 2 per doppia ammonizione. Finora in questa stagione è a quota 19 presenze con 2 gol, 2 assist, 2 cartellini gialli e un cartellino rosso. Sulle sue tracce vengono dati Bayern Monaco, Manchester United e Real Madrid. Ma cosa ne pensa la proprietà del club rossonero? Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, nella testa di Gerry Cardinale il rinnovo del contratto di Theo Hernandez è imprescindibile, al di là poi degli sviluppi di mercato».