Rinnovo Theo Hernandez, la RICHIESTA del francese non SPAVENTA il Diavolo! TUTTI i dettagli

Rinnovo Theo Hernandez, la richiesta del terzino francese non spaventa il club rossonero: si può chiudere a queste condizioni

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez, tema caldo del calciomercato Milan, avrebbe fatto una richiesta precisa al club rossonero per rinnovare il contratto attualmente in scadenza a giugno del 2026.

Sono 7 i milioni richiesti dall’ex Real Madrid: una cifra che non spaventa Ibrahimovic pronto a mettere sul piatto una cifra intorno ai 6.5 milioni di euro. Le parti sembrano vicine ma l’appuntamento ci sarà solo al termine del mercato estivo.