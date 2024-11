Rinnovo Reijnders, non ci sono più dubbi! Decisione presa e comunicazione all’agente: i dettagli

Rinnovo Reijnders, il Milan è pronto a premiare l’ottimo rendimento dell’olandese con un importante raddoppio dell’ingaggio

Reijnders sta diventando sempre più un giocatore di caratura internazionale, attirando a se l’interesse delle big del calcio europeo. Per questo il mercato Milan vuole blindarlo. Come? Con il rinnovo raddoppiando l’ingaggio.

In base a quanto riferito da Manuele Baiocchini a Sky Sport 24, infatti, i rossoneri vogliono accontentare e premiare Reijnders per quanto sta facendo in questa stagione.