Rinnovo Pulisic, l’americano pronto a firmare! Ingaggio da urlo, Ibrahimovic lo premia così

Rinnovo Pulisic, l’esterno americano è pronto a firmare il prolungamento fino al 2028 con opzione: ingaggio da top per l’ex Chelsea

Come riportato da Tuttosport, che conferma le indiscrezioni circolate ieri, il calciomercato Milan sta per blindare Christian Pulisic.

In attesa di definire i prolungamenti di Maignan e Reijnders – Theo Hernandez è in stand-by – il Milan sotto traccia ha lavorato con l’entourage di Pulisic per rinnovare l’accordo dell’americano, attualmente infortunato (lesione al polpaccio destro, proverà a tornare per la gara con la Roma del 29 dicembre). Pulisic, nettamente il migliore del Milan in questo avvio di stagione – 8 gol e 5 assist fra campionato e Champions -, vedrà il suo contratto allungato dal 2027 al 2028 (con opzione al 2029), con l’ingaggio che salirà da 4 a 5 milioni. Fumata bianca attesa entro poche settimane.