Rinnovo Maignan, il portiere a millimetri dalla firma: novità sulla nuova scadenza contrattuale del francese

Rinnovo Maignan, confermate le indiscrezioni che vogliono il portiere vicinissimo al prolungamento: cambia la scadenza

Come riportato da Niccolò Ceccarini, noto esperto di mercato, dalle colonne di TMW sono confermate le indiscrezioni nel calciomercato Milan relative all’imminente rinnovo di Mike Maignan, attualmente in scadenza a giugno 2026. L’ex Lille prolungherà fino al 2029 e non fino al 2028 come precedentemente ipotizzato:

PAROLE – «La sensazione è che per quello di Maignan (fino al 2029) si sia in dirittura d’arrivo mentre c’è ancora da lavorare per quello di Theo».