Rinnovo Maignan, Furlani ACCELERA: offerta al francese, la cifra è da non credere!

Rinnovo Maignan, Furlani accelera per il portiere francese: prima offerta al classe ’95, tutti i dettagli sull’ex Lille

Come riferito da TMW, il calciomercato Milan è pronto ad accelerare per il rinnovo di Mike Maignan, in scadenza di contratto a giugno del 2026 e attenzionato, senza ancora offerte ufficiali, da diverse big europee.

I rossoneri avrebbero presentato una prima proposta da 5.5 milioni di euro, bonus inclusi, a fronte degli attuali 2.8 milioni per prolungare l’accordo fino al 2028 con opzione per il 2029. C’è attesa per la risposta dell’ex Lille.