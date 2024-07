Rinnovo Jovic, COMUNICAZIONE al serbo: patti chiari, ruolo già DEFINITO per la prossima stagione

Rinnovo Jovic, comunicazione arrivata all’attaccante serbo in attesa dell’ufficialità: sarà la terza scelta in attacco

Come riferito da Tuttosport, per quanto riguarda la questione attaccanti nel calciomercato Milan va sempre tenuta in considerazione anche la posizione di Luka Jovic, il cui rinnovo dovrebbe essere annunciato ufficialmente il giorno dell’inizio del ritiro rossonero fissato per lunedì 8 luglio.

Il serbo, che prolungherà di un solo anno con i rossoneri, rappresenterà la terza scelta di Fonseca nel reparto avanzato dietro Morata (se arriverà) e l’eventuale secondo attaccante.