Rinnovo Gabbia, tutto confermato! Cifre e dettagli, il centrale blindato a queste condizioni

Rinnovo Gabbia, confermato l’imminente prolungamento del difensore centrale fino al 2029: ingaggio più che raddoppiato

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan è ormai alle battute finali per quanto riguarda il rinnovo di Matteo Gabbia, centrale italiano attualmente in scadenza a giugno del 2026.

Nelle prossime settimane il classe ’99 apporrà la firma sul nuovo accordo che vedrà spostata la scadenza al 2029 e con un ingaggio che con i bonus toccherà i 2 milioni di euro netti, più del doppio dello stipendio attuale.